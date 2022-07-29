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Муса Гасымлы: Последний указ президента – революционный по своей сути

Муса Гасымлы: Последний указ президента – революционный по своей сути "Создание Министерства науки и образования, реорганизация Национальной академии наук Азербайджана, которая будет состоять лишь из институтов общественных и гуманитарных наук, являются составной частью глубоких реформ, проводимых в Азербайджане".
Наука и образование
29 июля 2022 г. 13:44
Муса Гасымлы: Последний указ президента – революционный по своей сути

"Создание Министерства науки и образования, реорганизация Национальной академии наук Азербайджана, которая будет состоять лишь из институтов общественных и гуманитарных наук, являются составной частью глубоких реформ, проводимых в Азербайджане".

Об этом Report заявил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, депутат Муса Гасымлы.

По его словам, последний указ президента имеет историческое значение и обусловлен объективной необходимостью: "Этот указ, являющийся по своей сути революционным, а по целям - стратегическим, призван привнести пользу общему развитию страны. Считаю, что с реализацией указа в нашей стране углубится интеграция науки и образования, студенты своевременно ознакомятся с достижениями научных исследований, ускорится внедрение этих достижений в производство".

28 июля президент Ильхам Алиева подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования в Азербайджанской Республике", согласно которому некоторые структуры НАНА переданы в подчинение ряда ведомств.

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Версия на азербайджанском языке Musa Qasımlı: "Prezidentin elm və təhsillə bağlı son fərmanı mahiyyətcə inqilabi addımdır"

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