Муса Гасымлы: Последний указ президента – революционный по своей сути

"Создание Министерства науки и образования, реорганизация Национальной академии наук Азербайджана, которая будет состоять лишь из институтов общественных и гуманитарных наук, являются составной частью глубоких реформ, проводимых в Азербайджане".

"Создание Министерства науки и образования, реорганизация Национальной академии наук Азербайджана, которая будет состоять лишь из институтов общественных и гуманитарных наук, являются составной частью глубоких реформ, проводимых в Азербайджане".

Об этом Report заявил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, депутат Муса Гасымлы.

По его словам, последний указ президента имеет историческое значение и обусловлен объективной необходимостью: "Этот указ, являющийся по своей сути революционным, а по целям - стратегическим, призван привнести пользу общему развитию страны. Считаю, что с реализацией указа в нашей стране углубится интеграция науки и образования, студенты своевременно ознакомятся с достижениями научных исследований, ускорится внедрение этих достижений в производство".

28 июля президент Ильхам Алиева подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования в Азербайджанской Республике", согласно которому некоторые структуры НАНА переданы в подчинение ряда ведомств.