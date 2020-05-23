Мухтар Бабаев: Успешный руководитель должен быть ответственным - ИНТЕРВЬЮ

Конкурс "Восхождение", который успешно завершает этап видеособеседования очного тура, продолжает подготовку к следующему этапу отбора. Благодаря эффективному сотрудничеству государственных и частных структур, квалифицированных специалистов и экспертов обеспечивается успешная координация конкурса. Наряду с этим, совместными усилиями создается резервный банк кадров страны, что служит продолжительности проекта. Как известно, в рамках конкурса "Восхождение" руководители крупных государственных и частных структур будут выступать в роли наставников (https://yukselish.az/mentors.html).

На этот раз свои советы в связи с профессиональным управлением будущим руководителям дал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Report представляет интервью:

- Какие качества являются основными для успешных руководителей?

- Одним из основных качеств, необходимых успешному руководителю, является его смелое управление. Он должен уметь сталкиваться с проблемами, говорить все как есть, принимать непростые решения и нести ответственность за все действия. Успешный руководитель в мире глобализации должен быть открытым для любых новшеств. Руководитель должен указывать путь, вдохновлять, создавать гарантию для сотрудничества, и главное, должен быть образцовым лидером. Он должен быть сильным, морально устойчивым, справедливым, иметь уважение в обществе. Успешный руководитель должен одинаково относиться ко всем членам своей команды, бескорыстно их стимулировать. Простота и скромность также необходимы хорошему руководителю.

- Что бы Вы рекомендовали лицам, желающим стать управляющими?

- Требованием современности является информация и информированность. Профессиональный управленец постоянно должен повышать свой уровень знаний и развиваться. Информация не теряет своей ценности если обновляется и является надежной. Дальновидность и умение планировать – вот необходимые качества руководителя. Способный управленец также должен видеть и признавать свои ошибки. Любой руководитель желает, чтобы все было на самом высоком уровне и борется за это. Безусловно, вероятность ошибок на этом пути не исключена. Однако руководитель должен стараться не повторять одни и те же ошибки.

- Чего Вы ожидаете от участников конкурса "Восхождение"?

- Текущий год запомнится молодежи страны множеством знаменательных событий. 2020-й год объявлен в нашей стране "Годом волонтеров", что позволяет предполагать, что в этой сфере 2020-й год будет исключительным. Конкурс "Восхождение" стартовал на фоне реформ, проводимых в стране под руководством Президента Азербайджанской Республики, что имеет особую значимость. "Восхождение" является комплексным и совершенным конкурсом, который охватывает азербайджанскую молодежь, занятую как в государственных структурах, так и в частном секторе. Хотя принципы современного управления несколько отличаются от традиционных принципов управления, цель едина – внести вклад в развитие страны, Родины! Словом, от участников конкурса "Восхождение" мы ждем того, что они будут воспитывать себя в духе лидеров с современными взглядами, открытыми для новшеств, равняющимися на мир глобализации. Желаю успехов участникам конкурса "Восхождение" и уверен, что финалисты этого конкурса достигнут новых успехов на последующих этапах развития Азербайджана.