MÜDTA: Созданы оперативные рабочие группы по вопросам отопления в школах

11:13

В Азербайджане в учебных заведениях, наряду с другими профильными учреждениями, созданы оперативные рабочие группы по вопросам ежедневного, централизованного отопления.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA), с летних месяцев проводятся масштабные работы по ремонту, строительству и снабжению образовательных учреждений, а в осенне-зимнем сезоне проведена подготовительная работа с соответствующими учреждениями для отопления школ и обеспечения непрерывности обучения.

"Системы отопления и котельные учебных заведений проверены на наличие неисправностей с целью заблаговременного выявления и устранения возможных проблем. Поступающие обращения регистрируются, анализируются и принимаются соответствующие меры для их скорого решения", - говорится в информации.

Также отмечено, что в подчинении агентства действуют 1 674 дошкольных образовательных учреждения, 4 209 общеобразовательных учреждений и 145 внешкольных образовательных учреждений.