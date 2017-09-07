Мощнейшая вспышка на Солнце негативно скажется на людях и работе аппаратуры - ВИДЕО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Мощнейшая вспышка на Солнце, которая произошла накануне, может повлиять на состояние жителей Земли, считают ученые.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в ближайшее время на Земле ожидается мощная магнитная буря.

В связи с этим самочувствие ряда жителей нашей планеты может резко ухудшиться. Ученые Физического института Российской академии наук имени Лебедева не исключают случаев сбоев в работе электроники.

Две вспышки, которые могут повлечь за собой магнитную бурю, наблюдались в той части Солнца, которая оказывает наибольшее влияние на Землю.

Энергия, выделяемая при таких вспышках, эквивалентна взрывам миллиардов мегатонных водородных бомб.

Выбросы вещества, сопровождаемые вспышками, при достижении Земли вызывают полярные сияния, а геомагнитные бури, как следствие выбросов, приводят к нарушению работы спутников и телекоммуникационного оборудования, ухудшению условий распространения радиоволн, а также к головным болям и недомоганиям у метеозависимых людей и больных хроническими заболеваниями.

7 сентября уже зафиксировано нарушение радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли в Европе и Америке, продолжавшееся около часа, что свидетельствует о начале магнитной бури на Земле.

По мнению ученых, максимальной отметки буря достигнет 8-9 сентября.

Произошедшие 6 сентября две вспышки на Солнце являются самыми крупными за последние 12 лет.