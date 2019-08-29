Мониторинговый центр при Комиссии по госязыку выдвинет предложения Google, Facebook и другим соцсетям - ЭКСКЛЮЗИВ

“Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку будет выдвигать предложения по соблюдению норм и правил азербайджанского языка во всех социальных сетях".

Об этом Report заявил вице-президент НАНА, член Комиссии по государственному языку и академик Иса Хабиббейли.

По его словам, мониторинговый центр обеспечит охрану интересов азербайджанского языка в СМИ, интернет-ресурсах, рекламных носителях, учебниках, научно-исследовательских работах:

"Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку будет служить для защиты реалий нашего языка вне зависимости от места. Эти услуги центр будет оказывать в Google, Facebook и всех других соцсетях. Будет выдвигать предложения в соцсетях. В то же время посредством различных механизмов в данных интернет-ресурсах будет идти работа и приниматься все необходимые меры по защите азербайджанского языка. Пока нет информации, будут ли платными или бесплатными услуги Мониторингового центра при Комиссии по государственному языку по защите азербайджанского языка в соцсетях".

По мнению академика, мониторинговый центр начнет работу до конца текущего года.

Напомним, ранее президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшем совершенствовании использования государственного языка".