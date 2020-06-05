​Молодой американец изучает азербайджанский язык

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Предки Яхуды Латимера перебрались в США из Монголии. Уроженец Нью-Йорка, молодой американец окончил Бруклинский колледж по специальности "Английский язык". Я.Латимер прекрасно осведомлен об истории Азербайджана, прошлом и традициях нашей страны.

В беседе со спецкорреспондентом Report он отметил, что пять лет назад по материалам одной из статей открыл для себя самую прекрасную страну в мире и принялся изучать азербайджанский язык по словарю.

Обыскавшись в США курсы азербайджанского языка, молодой человек нашел выход в том, чтобы посетить Баку и побыть здесь некоторое время: "Я очень люблю азербайджанский народ, азербайджанскую литературу, архитектуру. В надежде найти собеседника-азербайджанца, я участвую в мероприятиях, проводимых в Нью-Йорке в связи с Азербайджаном. Каждый день я читаю книги на азербайджанском языке. По-моему, такой страны, как Азербайджан, в мире больше нет. После прочитанного об Азербайджане я могу уверенно утверждать это. У вас прекрасная религия, доброжелательная и гостеприимная нация. Я в восторге от азербайджанской литературы. Низами Гянджеви, Мухаммед Физули - великие мыслители и поэты, опера "Лейли и Меджнун", герои, подобные Бабеку, дастан "Кероглу" - подлинная сокровищница".

Латимер отметил, что осведомлен обо всех регионах и исторических памятниках Азербайджана, о национальной музыке, танцах, кухне, словом, обо всех достоинствах нашей страны. "Этим летом я хочу отправиться в Баку и посетить концерт народного артиста Азербайджана Алима Гасымова, а также подняться на Девичью башню. Тогда я буду считать себя самым счастливым человеком в мире. Я очень люблю Алима Гасымова, он блистательный исполнитель. А опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" для меня - это и есть Азербайджан. И мне еще очень нравится танец "Лезгинка". Баку - древнейший город в мире. Мне много доводилось читать об Ордубаде и Нахчыване. Лянкяран, Гянджа и Шеки - интересные, чудесные города. Где бы ты ни оказался, всюду тебя встречают приветливым словом. Я читал много интересного о Дворце Ширваншахов, крепости Базз и Ордубадской крепости".

Молодой американец изучил национальные праздники и даже попробовал новрузовские яства: "Азербайджанские блюда очень вкусные. Дюшбара, фисинджан, просто пальчики оближешь. Приехав в Баку, я первым делом попробую их. Шекербура и пахлава невероятно вкусные. Мне доводилось отведать некоторые блюда в азербайджанском ресторане в США. Но вкусить их в Азербайджане - непередаваемое удовольствие".

Латимер признался, что очень любит азербайджанские пословицы: "Я очень люблю мудрые изречения, мне удалось заучить их и теперь я при случае всегда их использую. У меня две сестры и два брата, но с ними у меня холодные отношения. Порой мы годами не видим друг друга. На мой взгляд, азербайджанский народ будет мне ближе родных братьев. Мне кажется, каждый, кто хочет самосовершенствоваться, должен изучить азербайджанский язык. Некоторое время я изучал историю проживающих в Ираке туркманов. Они тоже азербайджанцы, имеют сходный язык и религию. Многие не знают об этом. Дай Бог, мне посчастливится побывать в Баку и встретиться с лингвистом, чтобы обсудить свои догадки, а после поделиться ими".

Коснувшись Ходжалинской трагедии, Латимер отметил: "Я не понимаю безмолвия по поводу этой трагедии. Это очень печально и постыдно. Я читал статьи американских журналистов о Ходжалинской трагедии. Это не могло быть неправдой, поскольку статья сопровождалась фотографиями и документальными свидетельствами. Мы не должны забывать Ходжалинскую трагедию. Очень надеюсь, что справедливость восторжествует и Карабах вернется Азербайджану. В Азербайджане много заповедных уголков, но Карабах - это подлинный рай на земле. Я - гражданин США, но Азербайджан - частица моей души".

Вусаля Аббасова