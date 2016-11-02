Молодой парень, утверждающий о прохождении практики в NASA, остается студентом АУЯ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Молодой человек, давший интервью СМИ о том, что получил приглашение в NASA для прохождения практики, остается студентом Азербайджанского университета языков (АУЯ).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в департаменте информации университета.

Сообщается, что Кянан Ахмедли, обучающийся на 3-м курсе факультета "Регионоведение и международные отношения" АУЯ все еще остается студентом университета: "Посещаемость Кянана Ахмедли контролируется в соответствующем порядке".

Отметим, что Кянан Ахмедли в интервью сайту Azvision.az 21 октября этого года заявил, что не ходит на занятия в университет с начала учебного года: "До 3-го курса я посещал занятия в университете. Теперь мое имя числится в списке студентов, так как я не хожу в университет, потому что в своем мозге создал лучший университет. Может быть этот университет не дал мне того, что я хотел. Моя специальность - международные отношения, однако она не имеет ко мне никакого отношения".