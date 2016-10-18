Представительница Азербайджана приняла участие на 7-ом Международном саммите "One Young World"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В столице Канады Оттаве состоялся 7-ой Международный саммит "One Young World", который собрал 1300 молодых лидеров из 196 стран мира.

Как сообщает Report, на саммите, открытие которого прошло в парламенте Канады, обсуждались гендерное равноправие, пути борьбы против терроризма, развитие образования в мире, защита окружающей среды и т.д.

Гостями этого года были премьер-министр Канады Джастин Трюдо, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, лауреат Нобелевской премии мира Юнус Мухаммед, посол доброй воли ООН Эмма Уотсон, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, главы стран Латинской Америки и т.д. В этом году Азербайджан представляла основатель HUMAN Foundation (Фонда HUMAN) молодой лидер Фарида Аскерзаде.

Следует отметить, что она первая, кто был удостоен стипендии участия One Young World из Азербайджана.

"Участие в данном саммите дало возможность продемонстрировать развитие азербайджанской молодежи и надеюсь, что опыт и связи, которые я создала там, сыграют большую роль в дальнейшей деятельности HUMAN Foundation как на локальном, так и на международном уровне. Мы сможем изменить мир к лучшему вместе", - сказала Фарида Аскерзаде.

Отметим, что One Young World - международная организация, которая была основана Дэвидом Джонсом и Кейтом Робертсоном. До этого саммиты проводились в Лондоне (2010), Цюрихе (2011), Вашингтоне (2012), Йоханнесбурге (2013), Дублине (2014), Бангкоке (2015).