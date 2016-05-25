Мохсун Нагисойлу: Необходимо принять меры наказания в отношении нарушителей требований азербайджанского языка

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Предусматривается проведение научно-исследовательских работ, направленных на подготовку этимологического словаря азербайджанского языка. Подготовка словаря необходима для изучения истории языка и связи современного и древнего языка".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Президиума НАНА заявил и.о. директора Института языкознания Национальной академии наук Мохсун Нагисойлу.

По его словам, подготовка этимологического словаря языка также важна со стратегической точки зрения: "Хотя подобный словарь имеется в ряде тюркоязычных стран, в Азербайджане его нет. Кроме того, идет работа по подготовке нового орфографического и толкового словаря азербайджанского языка".

Он добавил, что до 2020 года планируется подготовка нового толкового словаря азербайджанского языка: "Кроме того, предусматривается подготовить новую, усовершенствованную научную грамматику азербайджанского языка. Так как в последний раз научная грамматика азербайджанского языка была подготовлена в 1981 году. Поэтому ощущается необходимость в подготовке общей грамматики по тюркскому языку".

М.Нагисойлу считает целесообразным принять административные меры наказания в отношении лиц, нарушивших требования азербайджанского языка.