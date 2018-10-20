Миссия BepiColombо успешно стартовала к Меркурию

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Космические аппараты первой европейской миссии BepiColombo по изучению Меркурия успешно стартовали с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, старт состоялся в 05:45 по бакинскому времени. Трансляция запуска велась на сайте Европейского космического агентства (ЕКА). Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Ariane 5.

BepiColombo — миссия, организованная Европейским космическим агентством в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Это первая европейская миссия по изучению Меркурия, самой маленькой и наименее исследованной планеты Солнечной системы.

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