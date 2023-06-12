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Мисир Марданов: У нас нет учебников по истории Западного Азербайджана

Мисир Марданов: У нас нет учебников по истории Западного Азербайджана "Один из самых больших недостатков, связанных с возвращением в Западный Азербайджан – это отсутствие учебников и монографий по истории Западного Азербайджана".
Наука и образование
12 июня 2023 г. 12:56
Мисир Марданов: У нас нет учебников по истории Западного Азербайджана

"Один из самых больших недостатков, связанных с возвращением в Западный Азербайджан – это отсутствие учебников и монографий по истории Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом председатель наблюдательного совета общины Западного Азербайджана Мисир Марданов сказал на общественном слушании "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду", организованном парламентским комитетом по культуре в Милли Меджлисе.

По его словам, сегодня возвращение в Западный Азербайджан – один из серьезнейших вопросов: "Один из самых больших недостатков связанных с возвращением в Западный Азербайджан – это отсутствие учебников и монографий по истории Западного Азербайджана. Думаю, наши ученые и Министерство науки и образования должны серьезно относиться к этому вопросу. Мы обязательно должны работать над этим вопросом. Другой вопрос – постепенное сокращение численности жителей Западного Азербайджана до конца 1988 года. Я обращаюсь к представителям медиа с просьбой, чтобы они снимали фильмы и готовили материалы о жителях Западного Азербайджана".

М.Марданов сказал, что было время, когда не верили в возвращение в Шушу и Карабах: "Сейчас так же думают и о Западном Азербайджане. Я в 2001 году посетил эти места, там практически никто не жил. Давайте не будем равнодушны к возвращению в Западный Азербайджан и сделаем все возможное для этого".

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Версия на азербайджанском языке Misir Mərdanov: "Qərbi Azərbaycanın tarixi ilə bağlı dərs vəsaitimiz yoxdur"

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