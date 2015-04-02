​Мисир Марданов подарил книги Центральной научной библиотеке - ФОТО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Директор Института математики и механики НАНА, член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук Мисир Марданов подарил книги Центральной научной библиотеке. Об этом сообщили Report в пресс-службе библиотеки.

Библиотеке преподнесены в дар книги, изданные под авторством или руководством бывшего министра образования, в частности, История образования в Азербайджане в 4-х томах, Министры образования Азербайджана, Сто лучших университетов мира, 2009, Ученая элита Азербайджана, Дополнительные главы элементарной математики и Олимпиады в 3-х томах, “Некоторые вопросы математической теории оптимальных процессов в системах с запаздываниями”, “Исследование оптимальных процессов с запаздываниями при наличии ограничений”, “Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в системах с запаздываниями”, “Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу”.

Директор библиотеки Лейла Иманова высоко оценила эту инициативу автора.