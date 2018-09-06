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    Минул год со дня смерти академика Лютфи Заде - ФОТО

    © Report/Elçin Murad

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня годовщина смерти всемирно известного азербайджанского ученого, основателя теории нечеткой логики и нечетких множеств, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде.

    Как сообщает Report, со дня смерти ученого минул год.

    Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года в Калифорнии.

    До своей смерти он оставил завещание о том, чтобы его похоронили в Азербайджане. Тело ученого было доставлено в Азербайджан 29 сентября, он был похоронен в первой Аллее почетного захоронения.

    Надгробный памятник Лютфи Заде изготовил скульптор, народный художник Омар Эльдаров.

    Фото: Эльчин Мурад

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