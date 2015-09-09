​Миноискатели обнаружили в Азербайджане древние монеты - ФОТО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На территории Физулинского района найдены древние монеты и украшения.

Как сообщает Report, находка обнаружена на заминированной во время карабахской войны равнине Харамы на территории района.

Во время поиска мин и других неразорвавшихся боеприпасов сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) обнаружили древние монеты и украшения. Находка передана Историко-краеведческому музею района.

По словам директора музея Эльчина Асадова, на обнаруженных серебряных дирхемах изображены не только полумесяц и звезда, но и правитель сасанидов Хосров Ануширван. Он заявил, что монеты относятся к периоду сасанидов.