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    ​Миноискатели обнаружили в Азербайджане древние монеты - ФОТО

    Находка передана в Историко-краеведческий музей района

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На территории Физулинского района найдены древние монеты и украшения.

    Как сообщает Report, находка обнаружена на заминированной во время карабахской войны равнине Харамы на территории района.

    Во время поиска мин и других неразорвавшихся боеприпасов сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) обнаружили древние монеты и украшения. Находка передана Историко-краеведческому музею района.

    По словам директора музея Эльчина Асадова, на обнаруженных серебряных дирхемах изображены не только полумесяц и звезда, но и правитель сасанидов Хосров Ануширван. Он заявил, что монеты относятся к периоду сасанидов.  

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