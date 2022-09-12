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Минобразования предупредило желающих обучаться за рубежом

Минобразования предупредило желающих обучаться за рубежом Министерство науки и образования Азербайджана предупредило желающих учиться за рубежом.
Наука и образование
12 сентября 2022 г. 17:47
Минобразования предупредило желающих обучаться за рубежом

Министерство науки и образования Азербайджана предупредило желающих учиться за рубежом.

Как сообщает Report в заявлении говорится:

"Граждане, воспользовавшиеся услугами некоторых компаний, предоставляющих возможность получить образование за рубежом, регулярно обращаются в Министерство науки и образования в связи с трудностями и негативными обстоятельствами, с которыми они сталкиваются. К сожалению, количество таких жалоб особенно возрастает в период проведения конкурсов по получению образования за рубежом в рамках государственных и межправительственных стипендиальных программ.

В связи с этим мы хотели бы заявить, что Министерство науки и образования не сотрудничает ни с какой компанией в сфере получения образования за рубежом, особенно в связи с упомянутыми программами, и не несет никакой ответственности за деятельность этих компаний".

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