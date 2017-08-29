Минобразования: Завершена доставка учебников в школы для раздачи ученикам

© Report

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Завершена доставка учебников в школы для раздачи ученикам общеобразовательных школ в 2017-2018 учебном году.

Об этом Report заявили в министерстве образования.

В ведомстве сообщили, что до начала учебного года планируется раздача учебников учащимся.

Ученики или их родители могут обратиться в соответствующее государственное общеобразовательное учебное заведение до 8 сентября и получить учебники.

В информации отмечается, что если в обеспечении учебниками по какой-либо причине возникнут трудности, руководство школы следует проинформировать об этом.