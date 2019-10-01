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Минобразования запустило в соцсетях кампанию "Я - учитель"

​Минобразования запустило в соцсетях кампанию "Я - учитель"

Минобразования запустило социальную кампанию "Я - учитель", приуроченную к Всемирному дню учителя - 5 октября.

Как сообщили Report в министерстве, кампания будет проходить до 7 октября.

Учителя, желающие принять участие в кампании, должны разместить в социальных сетях фотографию со своими учениками под хештегом #TəhsilNazirliyi и #MənMüəlliməm, а также пригласить своих коллег принять участие в акции.

В министерстве отметили, что кампания "Я – учитель" выражает уважение и почтение к профессии и труду педагогов.

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