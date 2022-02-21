Минобразования запустило тренинги по программированию для будущих учителей

21 февраля в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) и в Учебно-тренировочном центре при Минобразования стартуют тренинги программы Сode for future, инициированные министерством образования Азербайджана совместно с международной

21 февраля в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) и в Учебно-тренировочном центре при Минобразования стартуют тренинги программы Сode for future, инициированные министерством образования Азербайджана совместно с международной школой математики и программирования "Алгоритмика".

Основная цель тренингов – подготовить квалифицированные кадры среди студентов АГПУ для преподавания в школах предмета "Информатика", научить их более углубленным навыкам программирования, кодирования и т.д. В курсе примут участие студенты IV-V курсов по специальностям "Учитель Информатики", "Учитель математики и информатики", включая студентов групп SABAH.

Для прохождения тренингов из 300 студентов были отобраны 166 студентов, которые до конца мая 3 раза в неделю будут изучать навыки программирования, а остальные 2 раза в неделю – проходить практику на уроках в школах. Преподавать студентам будут тренера международной школы "Алгоритмика".

С целью информирования студентов про данный курс и подготовки к запуску программы, командой проекта были проведены две онлайн сессии со студентами, опрос среди студентов, а также встреча с ректором Джафаром Джафаровым и другими представителями вуза. Для проведения данного курса со стороны международной школы "Алгоритмика" были подготовлены учебные модули, которые были согласованы с профильными подразделениями вуза.

Отметим, что в рамках проекта, в АГПУ и в Учебно-тренировочном центре при Минобразования были созданы кабинеты информатики, которые были оборудованы новейшими компьютерами и другим необходимым техническим оборудованием.