​Минобразования запустило официальный Telegram-канал

13 января министерство образования Азербайджана запустило официальный Telegram-канал @edugovaz.

Как сообщает Report, на своем канале, минобразования будет делится информацией о новостях, объявлениях, конкурсах, проектах и кампаниях реализуемых со стороны Министерства. Информация будет отправляться подписчикам канала в качестве уведомлений.

Вы можете подписаться на канал @edugovaz, загрузив приложение Telegram на свой смартфон.

Напомним, что министерство образования имеет официальные страницы в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube.