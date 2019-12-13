Минобразования: За недочеты в школах уволен один человек, семерым вынесены выговоры

В ноябре этого года на "горячую линию – 146-2" Министерства образования, связанную с особыми случаями, поступило 23 обращения.

Как сообщили Report в Минобразования, поступившие из школ в Баку, Шемахе, Джалилабадском, Исмаиллинском, Сабирабадском, Имишлинском, Кельбаджарском, Гобустанском, Лянкяранском и Биласуварском районах обращения были связаны с притеснением учеников, конфликтными ситуациями между учителями и учащимися.

По поручению министерства, обращения были рассмотрены на местах с участием учеников, их родителей и учителей. Подтвержденные в результате разбирательства факты в бакинских школах № 169, 322, 327 и 3-й спецшколе, школе в селе Гасымбейли Сабирабадского района, школе №1 города Гёйтепе Джалилабадского района и полной средней школе села Сепаради Лянкяранского района были вынесены на обсуждение в Педсоветах школ.

Один из ответственных лиц, допустивший недочеты в работе, уволен, семерым вынесен выговор, материалы по трем обращениям направлены в правоохранительные органы.