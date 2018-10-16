Минобразования выразило отношение к некоторым замечаниям депутата по поводу учебников

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Во время сегодняшнего выступления в Милли Меджлисе депутат Агиль Аббас высказал некоторые замечания относительно проблем в школьных учебниках.

Корреспондент Report узнал мнение завотделом образовательных ресурсов минобразования Эльвина Рустамова по данному вопросу.

По его словам, в школьных учебниках нет того, что затронул народный депутат во время выступления: "Очень жаль, что депутат делает заявления, не проводя никаких исследований. Хотелось бы еще раз отметить, что процесс составления учебников проходит множество этапов. Как минимум 6 месяцев до издания проект учебников выносится на общественное обсуждение. Как результат этих обсуждений, замечания и предложения внимательно исследуются и отражаются в окончательном варианте. Очень жаль, что до сих пор мы не слышали каких-либо замечаний или же предложений от нашего уважаемого писателя Агиля Аббаса по поводу выносимых на общественное обсуждение учебников".

Э.Рустамов добавил, что минобразования больше всех заинтересовано в безупречности качества учебников и готово к сотрудничеству с учетом всех сделанных на профессиональном уровне замечаний и предложений.