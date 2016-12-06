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    Минобразования внесло ясность в вопрос массового увольнения педагогов в Товузе

    Замминистра: Основной вопрос заключается в отсутствии в некоторых случаях комплектации классов

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Минобразования внесло ясность в опубликованную некоторыми СМИ информацию о массовом увольнении в начале учебного года педагогов в Товузском районе.

    Как сообщает Report, отвечая на вопрос журналистов, замминистра образования Джейхун Байрамов сказал, что ни в одном из районов подобное не наблюдалось. 

    "Нами была расследована информация касательно массового увольнения в начале учебного года около 500 педагогов средних школ. Выяснилось, что основной вопрос заключается в отсутствии в некоторых случаях комплектации классов", - заявил Д.Байрамов.

    Замминистра заявил о наличии определенных стандартов для открытия новых классов. По его словам, что для формирования второго нового класса должно необходимо 20 учеников.

    "Открывать новый класс при наличии менее 20-ти учащихся воспрещается. Для раздела класса должно быть более 30 детей, чтобы класс можно было разделить на две подгруппы. В связи с товузским вопросом не было проведено уточнений касательно комплектации классов в ряде случаев. Это может как-то сказаться на нагрузке педагогов, но о сокращении не может быть и речи", - уточнила Д.Байрамов.

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