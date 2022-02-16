Минобразования внесло ясность в вопрос аттестации учителей

Аттестация учителей будет проводиться в этом году соответственно направлениям деятельности министерства.

Аттестация учителей будет проводиться в этом году соответственно направлениям деятельности министерства.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела кадров Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров, комментируя нововведения в правилах приема на работу и перевода учителей.

По его словам, проведение аттестационных экзаменов пока не запланировано: "Решение о проведении этого экзамена не принято. Мы считаем, что в любом случае никаких внезапных и сиюминутных решений приниматься не будет. Если будет принято окончательное решение о проведении экзамена, общественность будет проинформирована заранее".