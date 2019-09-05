Минобразования Азербайджана выразило отношение к недовольствам в связи с выборами в Общественный совет

Министерство образования Азербайджана выразило отношение к недовольствам в связи с выборами в Общественный совет при министерстве.

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве, они участвовали в выборах в Совет только в качестве организатора.

Было отмечено, что каждый желающий стать членом Общественного совета в случае соответствия документов предусмотренным законодательством требованиям может подключиться к процессу, пройдя регистрацию: "Все кандидаты с наличием соответствующих документов официально зарегистрированы. Министерство образования не определяет состав Общественного совета. Состав совета избрали представители институтов гражданского общества. Проводилась видеозапись всего избирательного процесса, которая транслировалась в прямом эфире телеканала "Образование" ("Təhsil"). Голосование прошло в условиях полной гласности, результаты были объявлены сразу же".

Также было отмечено, что жалоб в министерство в связи с организацией избирательного процесса и его результатами не поступало.

Напомним, что 4 сентября были избраны члены Общественного совета при министерстве образования.