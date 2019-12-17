Минобразования вернуло к учебе не посещавшего школу 9-летнего мальчика

Поступившая из СМИ в Министерство образования Азербайджана информация о не посещении школы жителем Агдашского района Новрузлу Поладом Ильгар оглу была расследована.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе расследования выяснилось, что семья ученика III класса полной средней школы им.М.Исаева Агдашского района Полада Новрузлу в конце января 2019 года переехала в Барду.

На основе обращения родителей, мальчика приняли в соответствующий класс общей средней школы села Гаджилар Бардинского района. Однако, через некоторое время семья вновь поменяла место жительства и переехала в Агдашский район. По этой причине Полад Новрузлу перестал посещать школу.

В связи с этим вопросом сотрудники отдела образования Агдашского района побывали в доме, где проживает семья Полада и встретились с матерью мальчика. После проведенной беседы женщина заявила, что из-за болезни сына он проходит 10-дневный курс лечения, по окончании которого она отправит сына в школу.

На данный момент состояние здоровья Полада нормальное и он продолжает учебу в полной средней школе №8 города Агдаш. Полада Новрузлу также обеспечили школьной формой, необходимыми принадлежностями и теплой одеждой.