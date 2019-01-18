Минобразования: В школах-шестидневках завтра будут занятия

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в школах с шестидневным обучением 19 января, то есть в субботу, будут проведены занятия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве образования.

Было отмечено, что приказ министра образования Джейхуна Байрамова "О прекращении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях" распространяется на 17 и 18 января: "В оставшиеся дни процесс обучения в учебных заведениях будет проводиться в обычном порядке".

Напомним, что с целью обеспечения выполнения постановления Кабинета министров от 16 января 2019 года, Джейхун Байрамов подписал приказ "О прекращении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях".