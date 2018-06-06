 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобразования: В результате землетрясения в Загатале на стенах нескольких школ образовались мелкие трещины

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В результате землетрясения в Загатальском районе не пострадало ни одно общеобразовательное учебное заведение". 

    Об этом Report сообщили в министерстве образования. 

    В структуре заявили, что на стенах нескольких школ образовались незначительные трещины: 

    "На стенах зданий полных средних школ №3 и 5 в селе Ашагы Тала, средней школы села Бахманли и школ № 1, 2, 3 и 4 поселка Алиабад возникли мелкие трещины".  

    По информации, стихийное бедствие не повлияло на учебный процесс, занятия во всех школах продолжаются. Учащиеся  проинструктированы и проинформированы о том, что делать в случае повторения толчков. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi