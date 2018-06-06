Минобразования: В результате землетрясения в Загатале на стенах нескольких школ образовались мелкие трещины

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В результате землетрясения в Загатальском районе не пострадало ни одно общеобразовательное учебное заведение".

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

В структуре заявили, что на стенах нескольких школ образовались незначительные трещины:

"На стенах зданий полных средних школ №3 и 5 в селе Ашагы Тала, средней школы села Бахманли и школ № 1, 2, 3 и 4 поселка Алиабад возникли мелкие трещины".

По информации, стихийное бедствие не повлияло на учебный процесс, занятия во всех школах продолжаются. Учащиеся проинструктированы и проинформированы о том, что делать в случае повторения толчков.