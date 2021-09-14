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Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу

Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу "В двух случаях родителям необходимо будет написать заявление, чтобы не отправлять детей в школу".
Наука и образование
14 сентября 2021 г. 15:13
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу

"В двух случаях родителям необходимо будет написать заявление, чтобы не отправлять детей в школу".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

Он подчеркнул, что первый случай связан с зоной с высоким уровнем заражения коронавирусом: "Если семья проживает в зоне с высоким уровнем заражения коронавирусом, родители могут написать заявление и не отправлять своего ребенка в школу. Кроме того, родители не должны отправлять детей в школу, если дома есть больные коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией. О болезни надо сообщать руководству школы".

Напомним, что в прошлом учебном году родители сами решали отправлять своих детей в школу в условиях пандемии или нет.

22 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана будет возобновлено традиционное обучение для учащихся младших классов, а 29 сентября - средних и старших классов, а также высших и средних специальных учебных заведений.

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Версия на английском языке Parents unwilling to send children to school should submit application 
Версия на азербайджанском языке Valideynlərin hansı hallarda övladlarını məktəbə göndərməyəcəkləri məlum olub

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