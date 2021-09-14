Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу

"В двух случаях родителям необходимо будет написать заявление, чтобы не отправлять детей в школу".
Как передает Report, об этом сообщил журналистам советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.
Он подчеркнул, что первый случай связан с зоной с высоким уровнем заражения коронавирусом: "Если семья проживает в зоне с высоким уровнем заражения коронавирусом, родители могут написать заявление и не отправлять своего ребенка в школу. Кроме того, родители не должны отправлять детей в школу, если дома есть больные коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией. О болезни надо сообщать руководству школы".
Напомним, что в прошлом учебном году родители сами решали отправлять своих детей в школу в условиях пандемии или нет.
22 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана будет возобновлено традиционное обучение для учащихся младших классов, а 29 сентября - средних и старших классов, а также высших и средних специальных учебных заведений.