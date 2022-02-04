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Минобразования: В настоящее время нет проблем, которые могли бы привести к закрытию школ

Минобразования: В настоящее время нет проблем, которые могли бы привести к закрытию школ Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о закрытии школ в связи со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.
Наука и образование
4 февраля 2022 г. 16:05
Минобразования: В настоящее время нет проблем, которые могли бы привести к закрытию школ

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о закрытии школ в связи со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.

Как сообщает Report, начальник отдела организации и управления общим образованием министерства Эльнур Алиев сказал, что по состоянию на 2 февраля в стране 9 школ перешли на дистанционную форму обучения.

Начальник отдела сообщил, что в 299 классах обучение продолжается в режиме онлайн: "Процесс обучения в этих школах и классах будет продолжаться в дистанционной форме в течение недели. Согласно статистике, заразившихся коронавирусом в разы больше чем в предыдущие месяцы. Однако, учитывая большое количество выздоровевших, ситуация в школах в настоящее время находится под контролем. В целом, проблем, которые бы могли привести к закрытию школ, нет".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi “Omikron”a görə məktəblərin bağlanıb-bağlanmayacağına aydınlıq gətirib

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