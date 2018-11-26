Минобразования: В Кюрдемире произведут осмотр школы, кровельное покрытие которого рухнуло

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало инцидент, в результате которого рухнуло кровельное покрытие школы в Кюрдемире.

В ответ на запрос Report в министерстве отметили, что состоящий из 5-ти классов второй учебный корпус полной средней школы им.Эльшада Гурбанова в районном селе Гарасу был построен в 1967 году.

Согласно информации, потолок коридора учебного корпуса, фундамент и стены которого были построены из пудовых камней, обшит диктом: "Потолок постройки протекал и дикт не выдержал тяжести скопившейся дождевой воды. В одном из классов уроки приостановлены. Остальные классы не пострадали, уроки в учебном заведении продолжаются. В соответствии с заключением, которое составят специалисты минобразования после осмотра учебного корпуса, будут приняты соответствующие меры".