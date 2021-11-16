Минобразования создало оперативную группу в связи с отоплением школ

12:31

В связи с осенне-зимним сезоном с 1 ноября началось обеспечение отоплением общеобразовательных учебных заведений в горных и предгорных территориях республики, а с 15 ноября отопительный сезон стартовал в других регионах.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в министерстве создана оперативно-информационная группа для рассмотрения и решения возможных проблем с обеспечением теплом общеобразовательных учебных заведений страны.

Отмечается, что группа будет заниматься вопросами в связи с отоплением школ: "Обращаться в группу можно через "кол-центры" министерства и Управления образования города Баку, позвонив соответственно на номера 146-1 и 146-5, или написав в официальный профиль структуры в Whatsapp (051 206 78 48)".

В 62% общеобразовательных учебных заведений отопление подается централизованно, в остальных отопление обеспечивается различными способами (дрова, дизель, электрические радиаторы).