Минобразования совместно с НАНА создает исследовательский университет

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Начаты работы для создания совместно с Национальной академией наук Азербайджана исследовательского университета".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем общем собрании академии сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, за последние 4 года количество статей ученых вузов, входящих в систему министерства образования, изданных в журналах с импакт-фактором, выросло на 68%.

Министр отметил, что в прошлом году вузами в НАНА представлено 152 важных результата в связи с фундаментальными научными исследованиями:

"В результате присвоения права отсрочки от действительной военной службы для учащихся на магистратуре юношей и увеличения суммы студенческой стипендии, количество поступающих на магистратуру выросло на 36% по сравнению с предыдущими годами, количество поступивших юношей выросло на 74%".

Дж.Байрамов сказал, что сейчас из 3307 учащихся на докторантуре 65% получающих образование на доктора философии и 50% - получающих образование на доктора наук приходятся на вузы.