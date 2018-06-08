 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобразования совместно с НАНА создает исследовательский университет

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Начаты работы для создания совместно с Национальной академией наук Азербайджана исследовательского университета".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем общем собрании академии сказал министр образования Джейхун Байрамов.

    По его словам, за последние 4 года количество статей ученых вузов, входящих в систему министерства образования, изданных в журналах с импакт-фактором, выросло на 68%.

    Министр отметил, что в прошлом году вузами в НАНА представлено 152 важных результата в связи с фундаментальными научными исследованиями: 

    "В результате присвоения права отсрочки от действительной военной службы для учащихся на магистратуре юношей и увеличения суммы студенческой стипендии, количество поступающих на магистратуру выросло на 36% по сравнению с предыдущими годами, количество поступивших юношей выросло на 74%".

    Дж.Байрамов сказал, что сейчас из 3307 учащихся на докторантуре 65% получающих образование на доктора философии и 50% - получающих образование на доктора наук приходятся на вузы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi