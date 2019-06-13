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Минобразования: Процесс нострификации специальностей иностранных вузов приостановят на два месяца

Минобразования сделало заявление

Процесс рассмотрения заявлений о признании специальностей высшего образования иностранных государств и определения эквивалентности (нострификация) будет временно приостановлен с 1 июля по 31 августа. 

Как сообщили Report в министерстве образования, это связано с совершенствованием соответствующего программного обеспечения и временной приостановкой деятельности (в связи с завершением 2018-2019 учебного года) многих зарубежных вузов и соответствующих структур. 

Рассмотрение обращений будет продолжено с 1 сентября по принципу очередности.  

В качестве исключения, в течение указанного периода на электронную почту info@ani.edu.gov.az могут в любое время обращаться лица, которые на тот момент будут проходить военную службу.

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