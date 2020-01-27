Минобразования рекомендовало не завышать цены на школьные формы

"Было рекомендовано, чтобы стоимость школьной формы не была высокой. Ряд производителей придерживается этой рекомендации".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на сегодняшней пресс-конференции.

По словам министра, сами производители заинтересованы в низких ценах: "Если цена будет приемлемой, формы будут продаваться. Цены на школьные формы не регулируются Министерством образования. Согласно законодательству, стоимость школьной формы или школьных принадлежностей не регулируется государством. Цена определяется соотношением спроса и предложения. Поэтому озвучивание какой-либо цены выходило бы за рамки компетенции министерства. Цены варьируются в зависимости от качества и формы, решения принимаются самими производителями".