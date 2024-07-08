Минобразования рассматривает вопрос о сокращении числа суммативных оцениваний в начальных классах

Министерство науки и образования рассматривает вопрос о сокращении или отмене числа суммативных оцениваний в начальных классах общеобразовательных школ.

Министерство науки и образования рассматривает вопрос о сокращении числа суммативных оцениваний в начальных классах общеобразовательных школ.

Об этом сказала Report начальник отдела дошкольной и общеобразовательной политики министерства Вафа Ягублу.

По ее словам, вопрос рассматривается в рамках реформ в процессе оценивания.

Ягублу также отметила, что обновление государственных стандартов общего образования планируется проводить каждые 5 лет: “Утвержденные в 2020 году государственные стандарты будут обновляться в следующем году. Ведутся работы по разработке новых стандартов".