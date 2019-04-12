Минобразования расследует очередной инцидент в бакинской школе - ФОТО

Министерство образования Азербайджана распространило заявление по поводу самочувствия получившего травму ученика бакинской полной средней школы № 321.

Как сообщает Report, заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарет Валехов заявил, что состояние школьника нормальное.

По словам посетившего мальчика в Клиническом медицинском центре №1 Дж.Валехова, согласно заключению врачей, особых проблем в самочувствии ученика VII класса Агшина Гусейнзаде нет: "Мальчика выписали. После проведения расследований будет предоставлена дополнительная информация".