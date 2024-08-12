Минобразования: Распоряжение президента является важным в плане развития молодежи

Одним из основных изменений в Государственной программе обучения молодежи в престижных зарубежных вузах стало продление срока действия программы.

Одним из основных изменений в Государственной программе обучения молодежи в престижных зарубежных вузах стало продление срока действия программы.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве науки и образования в связи с внесенными президентом Ильхамом Алиевым изменениями в распоряжение "Об утверждении Государственной программы обучения молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях на 2022-2026 годы".

В ведомстве сообщили, что срок действия Госпрограммы продлен до 2028 года.

"Кроме того, количество молодых людей, которые могут обучаться по этой программе, увеличено с 400 до 500. Одновременно в Госпрограмму включена и докторантура. С будущего года финансироваться будет и обучение в докторантуре, что является важным с точки зрения развития молодежи", - заявил журналистам советник министра Ниджат Мамедли.