Минобразования проводит служебную проверку по заявлению о требовании денег с педагога директором школы в Астаре

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало заявления педагога английского языка полной средней школы №2 Астаринского района Фуада Мехралиева о том, что директор школы требовал с него денег и из-за этого притеснял его.

В ответ на запрос Report в министерстве сказали, что в связи с вопросом в минобразования проводится служебная проверка.

"О результатах проверки будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в министерстве.