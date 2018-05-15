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    Минобразования проводит служебную проверку по заявлению о требовании денег с педагога директором школы в Астаре

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало заявления педагога английского языка полной средней школы №2 Астаринского района Фуада Мехралиева о том, что директор школы требовал с него денег и из-за этого притеснял его.  

    В ответ на запрос Report в министерстве сказали, что в связи с вопросом в минобразования проводится служебная проверка. 

    "О результатах проверки будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в министерстве. 

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