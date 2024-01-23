Минобразования проводит опрос общественного мнения по учебным пособиям

Министерство образования проводит опрос общественного мнения с целью улучшить качество учебного пособия для I, V и IX классов на 2024/25 учебный год.

Министерство науки и образования проводит опрос общественного мнения с целью улучшить качество учебного пособия для I, V и IX классов на 2024/25 учебный год.

Как сообщили Report в ведомстве, речь идет как о новых, так и дополненных учебниках и методических пособиях.

Проекты нескольких учебников и методических материалов уже размещены в разделе "Для общественного обсуждения" на сайте www.trims.edu.az . В ближайшее время будут добавлены учебные пособия по всем предметам.

В разделе можно ознакомиться с содержанием учебников, оставить отзыв, примечания и предложения по каждому пособию. Также доступен адрес электронной почты [email protected].