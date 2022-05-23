Минобразования проведет в IV классах общеобразовательных школ мониторинги

7 июня Министерство образования проведет в IV классах всех государственных общеобразовательных школ страны мониторинг.

7 июня Министерство образования проведет в IV классах всех государственных общеобразовательных школ страны мониторинги.

Как сообщили Report в министерстве, мониторинг пройдет по языку обучения и математике.

Целью мониторинга является определение уровня знаний и умений учащихся, принятие мер по улучшению качества начального образования и пр.

Участие учеников IV классов в мониторинге обязательно, школьники могут отсутствовать лишь при наличии уважительных причин (болезнь с предъявлением медсправки, несчастные случаи, чрезвычайные ситуации).