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Минобразования проведет в IV классах общеобразовательных школ мониторинги

Минобразования проведет в IV классах общеобразовательных школ мониторинги 7 июня Министерство образования проведет в IV классах всех государственных общеобразовательных школ страны мониторинг.
Наука и образование
23 мая 2022 г. 16:25
Минобразования проведет в IV классах общеобразовательных школ мониторинги

7 июня Министерство образования проведет в IV классах всех государственных общеобразовательных школ страны мониторинги.

Как сообщили Report в министерстве, мониторинг пройдет по языку обучения и математике.

Целью мониторинга является определение уровня знаний и умений учащихся, принятие мер по улучшению качества начального образования и пр.

Участие учеников IV классов в мониторинге обязательно, школьники могут отсутствовать лишь при наличии уважительных причин (болезнь с предъявлением медсправки, несчастные случаи, чрезвычайные ситуации).

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Версия на азербайджанском языке Məktəblərin IV siniflərində monitorinq keçiriləcək

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