​Минобразования прокомментировало решение Кабмина

"Решением Кабмина была утверждена длительность учебного года. Это была задача, вытекающая из закона об общем образовании. До принятия этого решения данные положения были отражены в образцовом уставе, утвержденном самим Кабмином. После принятия нового решения в рамках адаптации данные нормы должны были быть убраны из устава.

Другими словами, теперь данные нормы отражены в отдельном документе".

Как передает Report, об этом заявил завсектором по связям с общественностью Минобразования Джасарат Валехов.

"Единственное отличие заключается в том, что согласно уставу, полномочия принимать решения по поводу длительности каникул и учебы по всей страны принадлежали Министерству образования. Сейчас эти полномочия у Кабмина. Но полномочия принимать это решение в отдельных школах остались у Минобразования.

То есть в документе не говорится об отмене каких либо каникул", - заявил он.