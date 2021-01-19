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Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах

Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах Министерство образования прокомментировало информацию о возобновлении учебного процесса в школах для начальных классов в Азербайджане с 1 февраля
Наука и образование
19 января 2021 г. 12:43
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах

Министерство образования прокомментировало информацию о возобновлении учебного процесса в школах для начальных классов в Азербайджане с 1 февраля.

В ответ на запрос Report в министерстве отметили, что в связи с этим проводятся соответствующие плановые работы.

"Общественность будет проинформирована в ближайшие дни", - сказали в министерстве.

Отметим, что в социальных сетях появилась информация о том, что с 1-го февраля учащиеся начальных классов будут посещать очные занятия в школе поочередно, два-три раза в неделю. Утверждается, что после 15 февраля в школу на очные занятия поочередно вернутся 5 и 9 классы.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyindən məktəblərdə dərslərin bərpası ilə bağlı açıqlama

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