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Минобразования: Проходные баллы для учителей определятся после экзамена

Минобразования: Проходные баллы для учителей определятся после экзамена "После завершения экзаменов по приему на работу учителей, в зависимости от результатов, по отдельным предметам будут определены проходные баллы".
Наука и образование
7 июля 2022 г. 12:19
Минобразования: Проходные баллы для учителей определятся после экзамена

"После завершения экзаменов по приему на работу учителей, в зависимости от результатов, по отдельным предметам будут определены проходные баллы".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.

По его словам, в настоящее время идет процесс определения вакантных мест, собираются данные об учителях, достигших пенсионного возраста.

Э.Багиров добавил, что местным органам управления даны поручения по определению вакантных мест.

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