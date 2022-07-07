Минобразования: Проходные баллы для учителей определятся после экзамена

"После завершения экзаменов по приему на работу учителей, в зависимости от результатов, по отдельным предметам будут определены проходные баллы".

"После завершения экзаменов по приему на работу учителей, в зависимости от результатов, по отдельным предметам будут определены проходные баллы".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.

По его словам, в настоящее время идет процесс определения вакантных мест, собираются данные об учителях, достигших пенсионного возраста.

Э.Багиров добавил, что местным органам управления даны поручения по определению вакантных мест.