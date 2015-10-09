​Минобразования призвало вузы уменьшить плату за обучение

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Будучи министерством образования, мы рекомендуем вузам уменьшить плату за обучение для создания студентам возможности получать более всесторонние знания".

Как отмечает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, платные вузы не должны завышать регулируемые государством цены на плату за обучение: "Однако министерство не может заставить вузы пойти на этот шаг. Оно может только рекомендовать".

Замминистра добавил, что на сегодняшний день нигде в мире нет бесплатного образования, так как обучение ведется на платной основе: "Просто, плата за учебу набравших высокие баллы студентов, регулируется государством. Государство регулирует плату за обучение. Кроме того, согласно соответствующему решению правительства, цены формируются в зависимости от специальности и вузов. Студент и его семья не ощущают, что средства выплачиваются государством. Что же касается выплачиваемой студентом платы за обучение, нынешняя практика заключается в том, что сумма платы за обучение устанавливается вузами. В данном вопросе государство пока не обладает регулирующим механизмом".