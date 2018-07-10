Минобразования приняло заявления 46 757 желающих работать учителями кандидатов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Завершился электронный прием документов для приема учителей в общеобразовательные учебные заведения, входящие в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве, в течение приема, продолжавшегося 2-8 июля, было зарегистрировано 50 697 кандидатов. После рассмотрения было принято 46 757 заявлений.

10 июля кандидатам, чьи электронные заявления были приняты, на личную страницу будет выслана подробная информация о дате и месте проведения второго этапа конкурса – тестового экзамена.

Напомним, что конкурс по приему учителей на работу проходит в 4 этапа (оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).