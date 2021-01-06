О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобразования: Прием граждан приостанавливается до 31 января

Минобразования: Прием граждан приостанавливается до 31 января В соответствии с постановлением Кабинета министров номер 488 от 8 декабря 2020 года о продлении срока действия особого карантинного режима на территории страны, Центр приема граждан Министерства образования приостанавливает свою деятельность до 31 января.
Наука и образование
6 января 2021 г. 15:12
Минобразования: Прием граждан приостанавливается до 31 января
0 : 00
0 : 00

В соответствии с постановлением Кабинета министров номер 488 от 8 декабря 2020 года о продлении срока действия особого карантинного режима на территории страны, Центр приема граждан Министерства образования приостанавливает свою деятельность до 31 января.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования.

Отмечается, что до окончания указанного периода граждане могут обращаться в колл-центр Министерства образования по номеру 146-1 или посредством официального сайта министерства (https://edu.gov.az/az/contacts/appeal), а также воспользоваться различными услугами, предоставленными на электронных ресурсах министерства (https://edu.gov.az, https://ict.edu.az).

Официальную информацию Министерства образования рекомендуется отслеживать по официальному сайту структуры, а также на его страницах в социальных сетях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyində vətəndaş qəbulunun dayandırılması müddəti uzadıldı

Новости партнеров

Самое важное

ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
6 января 2021 г. 01:26
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
5 января 2021 г. 17:49
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
5 января 2021 г. 16:18
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
5 января 2021 г. 15:19
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
5 января 2021 г. 15:16
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
5 января 2021 г. 15:04
Видеокадры из Азыхской пещеры
ВидеоВидеокадры из Азыхской пещеры
4 января 2021 г. 15:18
Создано юридическое лицо публичного права Фонд возрождения Карабаха
Создано юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха"
4 января 2021 г. 12:46
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi