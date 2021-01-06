Минобразования: Прием граждан приостанавливается до 31 января

В соответствии с постановлением Кабинета министров номер 488 от 8 декабря 2020 года о продлении срока действия особого карантинного режима на территории страны, Центр приема граждан Министерства образования приостанавливает свою деятельность до 31 января.

В соответствии с постановлением Кабинета министров номер 488 от 8 декабря 2020 года о продлении срока действия особого карантинного режима на территории страны, Центр приема граждан Министерства образования приостанавливает свою деятельность до 31 января.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования.

Отмечается, что до окончания указанного периода граждане могут обращаться в колл-центр Министерства образования по номеру 146-1 или посредством официального сайта министерства (https://edu.gov.az/az/contacts/appeal), а также воспользоваться различными услугами, предоставленными на электронных ресурсах министерства (https://edu.gov.az, https://ict.edu.az).

Официальную информацию Министерства образования рекомендуется отслеживать по официальному сайту структуры, а также на его страницах в социальных сетях.