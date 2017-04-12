Минобразования: При приеме в I классы принцип микротерритории не касается регионов

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министерство образования выразило отношение к вопросу о том, будет ли применен принцип микротерритории при приеме первоклашек в общеобразовательные школы в регионах.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что принцип микротерритории применяется в бакинских школах: "Вопрос пока не касается регионов".

Напомним, что в отличие от предыдущих лет, в этом году при приеме в I класс родителям предоставлена возможность выбора школы, языка обучения и педагога. В то же время, с этого года в немногих школах Баку для пресечения искусственной плотности при приеме учащихся осуществляется система микротерритории.

Отметим, что в подчиняющихся министерству образования общих учебных заведениях и действующих в подчинении Управления образования по городу Баку лицее Zəkalar №287 и Классической гимназии №160 в первую очередь производится регистрация заявлений в первые классы на 2017-2018 учебный год от граждан, проживающих на установленной микротерритории этих общеобразовательных учебных заведений.

Дети проживающих на других территориях родителей (законных представителей) могут пройти регистрацию для приема в указанные общеобразовательные учебные заведения лишь на конкурсной основе.