Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей

Министерство образования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей.

Министерство образования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей.

Как сообщили Report в ведомстве, в процессе найма и сертификации учителей министерство не сотрудничает ни с одной компанией или учебным центром и не несет ответственности за деятельность этих компаний.