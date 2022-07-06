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Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей

Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей Министерство образования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей.
Наука и образование
6 июля 2022 г. 12:43
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей

Министерство образования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей.

Как сообщили Report в ведомстве, в процессе найма и сертификации учителей министерство не сотрудничает ни с одной компанией или учебным центром и не несет ответственности за деятельность этих компаний.

"Министерство образования заявляет, что обещания, данные гражданам какой-либо компанией или физическим лицом, не играют никакой роли при найме и сертификации учителей. Гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, следует обращаться по телефону 146-3 колл-центра Министерства образования (только в будние дни и часы), по ссылке https://edu.gov.az/az/contact_us или в официальную службу по Whatsapp 0512067848.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası ilə bağlı açıqlama yayıb

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