Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей

Министерство образования Азербайджана сделало заявление в связи с сертификацией учителей.
Как сообщили Report в ведомстве, в процессе найма и сертификации учителей министерство не сотрудничает ни с одной компанией или учебным центром и не несет ответственности за деятельность этих компаний.
"Министерство образования заявляет, что обещания, данные гражданам какой-либо компанией или физическим лицом, не играют никакой роли при найме и сертификации учителей. Гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, следует обращаться по телефону 146-3 колл-центра Министерства образования (только в будние дни и часы), по ссылке