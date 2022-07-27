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Минобразования о факте передачи экзаменационных вопросов третьим лицам

Минобразования о факте передачи экзаменационных вопросов третьим лицам "Передача третьей стороне экзаменационных вопросов по математике по приему на работу учителей недопустимо. В связи с этим для принятия необходимых мер будет обращение в правоохранительные органы”.
Наука и образование
27 июля 2022 г. 12:08
Минобразования о факте передачи экзаменационных вопросов третьим лицам

"Передача третьей стороне экзаменационных вопросов по математике по приему на работу учителей недопустимо. В связи с этим для принятия необходимых мер будет обращение в правоохранительные органы”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, подобные случаи происходят и в других странах: “Министерство образования также в числе потерпевших. Потому что между нами и педагогом подписывается соглашение о конфиденциальности. Автор, подготавливающий экзаменационные вопросы для учителей, должен следовать этому”.

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Версия на азербайджанском языке TN imtahan suallarının başqa şəxslərə verilməsi ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edəcək

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