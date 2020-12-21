Минобразования обратилось к родителям

"Родители не должны стараться помочь своим детям при внутришкольном национальном оценивании. Это мешает нам видеть реальные результаты, в то же время создает проблемы в формировании школьника как личности".

"Родители не должны стараться помочь своим детям при внутришкольном национальном оценивании. Это мешает нам видеть реальные результаты, в то же время создает проблемы в формировании школьника как личности".

Как передает Report, об этом завсектором оценивания Министерства образования Анар Мирзазаде сказал при обсуждении результатов национального оценивания среди учеников IV, VI и IX классов.

Представитель министерства отметил, что система должна усовершенствоваться, чтобы при оценивании не было сторонних воздействий: "Естественно, это займет некоторое время. В будущем к национальному оцениванию могут быть привлечены иной иностранный язык и другие предметы".