О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобразования обратилось к родителям

Минобразования обратилось к родителям "Родители не должны стараться помочь своим детям при внутришкольном национальном оценивании. Это мешает нам видеть реальные результаты, в то же время создает проблемы в формировании школьника как личности".
Наука и образование
21 декабря 2020 г. 16:57
Минобразования обратилось к родителям

"Родители не должны стараться помочь своим детям при внутришкольном национальном оценивании. Это мешает нам видеть реальные результаты, в то же время создает проблемы в формировании школьника как личности".

Как передает Report, об этом завсектором оценивания Министерства образования Анар Мирзазаде сказал при обсуждении результатов национального оценивания среди учеников IV, VI и IX классов.

Представитель министерства отметил, что система должна усовершенствоваться, чтобы при оценивании не было сторонних воздействий: "Естественно, это займет некоторое время. В будущем к национальному оцениванию могут быть привлечены иной иностранный язык и другие предметы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi valideynlərə müraciət edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
14 декабря 2020 г. 20:30
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Максим Шевченко посетил Гянджу
ФотоМаксим Шевченко посетил Гянджу
15 декабря 2020 г. 14:33
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi